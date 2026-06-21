🏆 Falcons стали чемпионами IEM Cologne Major 2026. Это первый трофей Нико, Монеси и Киосуке

Falcons обыграла Furia в финале IEM Cologne Major. Серия завершилась со счетом 3-0 (13:8 на Mirage, 13:8 на Anubis и 13:8 на Inferno).
Никола «Niko» Ковач, Илья «m0NESY» Осипов, Максим «Kyousuke» Лукин и Рене «TeSeS» Мадсен впервые выиграли мейджор в карьере. Финн «karrigan» Андерсен уже побеждал на турнирах серии – на PGL Major Antwerp. В его активе также четыре вторых места.
Для Дэнни «zonic» Соренсена эта победа стала шестой на мейджорах – все в роли тренера. Датчанин до этого выиграл ELEAGUE Major Atlanta, FACEIT Major London, IEM Katowice Major и StarLadder Berlin Major с Astralis и BLAST.tv Paris Major с Vitality.
Илья «m0NESY» Осипов и Максим «kyousuke» Лукин стали 13-м и 14-м игроками из России, победившими на мейджорах. До них это делали Михаил «Dosia» Столяров (PGL Major Krakow), Кирилл «Boombl4» Михайлов, Илья «Perfecto» Залуцкий, Денис «Electronic» Шарипов (PGL Major Stockholm), Джами «Jame» Али, Евгений «FL1T» Лебедев, Давид «n0rb3r7» Даниелян, Петр «fame» Болышев (IEM Rio Major), Леонид «Chopper» Вишняков, Борис «magixx» Воробьев, Дмитрий «Sh1ro» Соколов, Данил «donk» Крышковец (Perfect World Shanghai Major).
Финн «karrigan» Андерсен стал самым возрастным победителем мейджора в CS. Это достижение датчанину покорилось в возрасте 36 лет. До этого рекорд принадлежал Дэну «Apex» Мадэсклеру – 32 года и 295 дней на мейджоре в Будапеште.
Falcons стали третьей организацией, которая выиграла The International по Доте и мейджор по CS. Впервые это сделали NAVI (The International 2021, PGL Major Stockholm, PGL Major Copenhagen) и Spirit (The International 2021, 2023, Perfect World Shanghai Major).
Илья «m0NESY» Осипов прервал лузстрик из восьми поражений в решающих матчах подряд. 7 из них – в составе Falcons. Последняя победа киберспортсмена в финале была на BLAST Premier: World Final в ноябре 2024 года за G2.
Для Габриэля «FalleN» Толедо предстоящий финал мейджора стал первым за десять лет. Отметим, что 35-летний бразилец проиграл второй bo5-матч подряд. До этого у него был винстрик из 13 матчей. Он завершит карьеру в конце года.
Состав Falcons: Niko, Kyousuke, M0nesy, Teses, Karrigan, Zonic (тренер).
Состав Furia: Kscerato, Fallen, Yuurih, Molodoy, Yekindar, Sidde (тренер).
IEM Cologne Major прошел со 2 по 21 июня в городе Кельн, Германия. Призовой фонд соревнования составил 1,25 млн долларов. С результатами чемпионата вы можете ознакомиться на Кибере по ссылке.
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