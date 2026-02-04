  • Кибер
  • Футболист Мудрик о бане в CS после скандала с поляком: «Я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше»
12

Мудрик заявил, что был токсичным с поляком из-за отношения поляков к украинцам.

Украинский футболист Михаил Мудрик, накануне получивший бан в CS на 4 недели за токсичность, прокомментировал свою блокировку. Комментарий он дал «Трибуне». Напомним, что блокировку Михаил Мудрик получил после того, как предлагал поляку сыграть на картах «Волынь» и «39».

«Моя позиция очень проста. Огромная благодарность той части польского народа, которая искренне поддерживает украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше.

Я это чувствую даже в мелочах, например, когда играю в CS. С ними почти невозможно выиграть игру, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, и они узнают, что ты из Украины, начинается откровенное неуважение.

Я неоднократно сталкивался с тем, как без какой-либо причины они обзывали моих друзей. Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет. Они никогда не покажут, как первыми словами в игре пишут «Слава России», зато очень возмущаются, когда им напоминают историю», – заявил Мудрик.

Ранее чемпион «Ф-1» Ландо Норрис подвергся оскорблениям от русскоговорящего каэсера.

Полина Захарова
"Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам"
и тут же: предлагал поляку сыграть на картах «Волынь».

какой же молодец, как он отлично представляет свою страну во всех сферах.
Чел все время упоминал Волынскую резню, при том являясь публичной личностью. Понятно, что дурачок. Но поляки и нас ненавидят и постоянно злорадствуют, короче они стоят друг друга на самом деле.
У челика с головой проблемы) Напомнить историю? Такую историю забывать стараются адекватные люди, а он вспоминает, как ему видимо кажется, "славные" страницы истории своего недогосударства. Тотальный кринж, конечно)
У челика с головой проблемы) Напомнить историю? Такую историю забывать стараются адекватные люди, а он вспоминает, как ему видимо кажется, "славные" страницы истории своего недогосударства. Тотальный кринж, конечно)
Забывать нельзя, а то не заметишь как потомки этой недобитой нечисти голову поднимут.
Может быть такое отношение конкретно к нему и к его друзьям? Понимая что Мудрик за человек, на его друзей не возлагаю никаких надежд в плане культуры.
Истинный сын своего народа
Не очень понял фразу Михаила про волынскую резню "зато очень возмущаются, когда им напоминают историю». То есть, Михан буквально выступает в жанре "можем повторить" как малолетний идиот?
История с мельдонием уже не кажется такой бредовой.
у чела "Р" в фамилии лишняя, да и в написании буквы "А" ошибка
///Они никогда не покажут, как первыми словами в игре пишут «Слава России»
при этом сограждане Мудрика сами везде размахивают своей славойукраини
Ну тебя то, точно все любят
бггг
