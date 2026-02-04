Футболист Мудрик о бане в CS после скандала с поляком: «Я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше»

Мудрик заявил, что был токсичным с поляком из-за отношения поляков к украинцам.

Украинский футболист Михаил Мудрик, накануне получивший бан в CS на 4 недели за токсичность, прокомментировал свою блокировку. Комментарий он дал «Трибуне». Напомним, что блокировку Михаил Мудрик получил после того, как предлагал поляку сыграть на картах «Волынь» и «39».

«Моя позиция очень проста. Огромная благодарность той части польского народа, которая искренне поддерживает украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше.

Я это чувствую даже в мелочах, например, когда играю в CS. С ними почти невозможно выиграть игру, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, и они узнают, что ты из Украины, начинается откровенное неуважение.

Я неоднократно сталкивался с тем, как без какой-либо причины они обзывали моих друзей. Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет. Они никогда не покажут, как первыми словами в игре пишут «Слава России», зато очень возмущаются, когда им напоминают историю», – заявил Мудрик.

Ранее чемпион «Ф-1» Ландо Норрис подвергся оскорблениям от русскоговорящего каэсера.

