Дегстера могли выставить на трансфер из-за релокации Spirit в Сербию. Он хочет вернуться и жить в России (HLTV)

Снайпер Абдул «Degster» Гасанов мог уйти из Spirit из-за решения российского клуба переехать в Сербию и перевезти туда своих игроков.

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Как сообщил один из источников сайта HLTV, 20-летний Гасанов хочет вернуться в Россию и остаться жить в родной стране.

Ранее Spirit выставила Дегстера на трансфер. Генеральный директор Spirit Никита Чукалин уточнил, что у клуба «есть конкретный план по развитию проекта в дисциплине CS:GO, и они не будут им пренебрегать даже ради самого талантливого игрока».

Degster – 20-летний российский игрок в CS:GO, последние полтора года выступавший за состав Spirit. 24 марта из-за ситуации в Украине Spirit объявила о переезде в новую штаб-квартиру в Белграде. Туда же клуб перевез своих сотрудников и игроков.

На последнем мейджоре в Антверпене Degster вместе со Spirit занял 3-4-е место из 24 участников и заработал 70 тысяч долларов. В рейтинге Sports.ru по результатам мейджора Degster стал лучшим снайпером чемпионата и занял 3-е место в топе всех игроков.

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