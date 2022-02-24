S1mple: «Мой город под обстрелом. Прямо, #####, сейчас»

Снайпер NAVI Александр «S1mple» Костылев прокомментировал начало военной операции России на Донбассе.
«Мой город под обстрелом. Прямо, #####, сейчас», – написал в твиттере Симпл.
S1mple родился в Киеве. Сейчас киберспортсмен находится в Польше на месте проведения турнира IEM Katowice 2022.
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент Зеленский ввел на территории Украины военное положение.
Ни одного игрока NAVI нет в пятерке самых богатых каэсеров. IEM Katowice может это изменить
Рейтинг групп Катовице: Нико – лучший, Широ и Симпл – в топ-3
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