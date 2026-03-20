Умер Чак Норрис. Ему было 86 лет

Скончался Чак Норрис.

Известный актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет.

Семья актера в официальном аккаунте Норриса в инстаграме сообщила, что это произошло в четверг утром на Гавайях. На данный момент причина смерти неизвестна. Актера госпитализировали 19 марта, сообщает издание TMZ.

«Несмотря на то, что мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой. Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи», – говорится в заявлении семьи.

Чак Норрис начал актерскую карьеру в 1968 году, сыграв в фильме «Команда разрушителей». Наибольшую известность актер получил после съемок в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Последней крупной работой Норриса был фильм «Неудержимые 2».